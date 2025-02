Thunderbolts* receberá trailer inédito no Super Bowl, diz rumor Evento acontecerá neste domingo, 9 de fevereiro O post Thunderbolts* receberá trailer inédito no Super Bowl, diz rumor apareceu primeiro... O Vício|Do R7 07/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 19h26 ) twitter

Thunderbolts* no Super Bowl

De acordo com Cryptic HD QUALITY, a Marvel Studios realmente está planejando divulgar um trailer inédito para Thunderbolts* no período do Super Bowl.

