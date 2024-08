Thunderbolts: Uma Nova Era Sombria no MCU De acordo com a atriz, o filme "Thunderbolts" será mais “sombrio e ousado” do que outros filmes do MCU, prometendo uma abordagem... O Vício|Do R7 09/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 11h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Time de atores de Thunderbolts

De acordo com a atriz, o filme "Thunderbolts" será mais “sombrio e ousado” do que outros filmes do MCU, prometendo uma abordagem inovadora e intrigante para os fãs da franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine quase teve cena envolvendo a formação clássica dos Vingadores

• Thunderbolts* será mais “sombrio e ousado” do que outros filmes do MCU, diz atriz

• Deadpool & Wolverine ficou “muito perto” de trazer Robert Downey Jr.