Time de heroínas em As Marvels

As Marvels gerou o maior prejuízo de 2023 nos cinemas, conforme relatórios recentes. O filme, que contava com um elenco de heroínas poderosas, enfrentou desafios inesperados que resultaram em impactos significativos nas bilheterias. A produção, que prometia ser um sucesso, acabou surpreendendo a todos com seus resultados financeiros.

