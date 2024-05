Timothée Chalamet como Bob Dylan: Veja a transformação nos bastidores da cinebiografia

O Vício |Do R7

Alto contraste

A+

A-

James-Mangold-Timothée-Chalamet-como-Bob-Dylan

Timothée Chalamet surge como Bob Dylan nos bastidores de cinebiografia, mostrando uma incrível transformação para interpretar o icônico músico. O ator está imerso no papel, trazendo à vida a essência do artista para as telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Gal Gadot deixa de seguir James Gunn, chefe da DC, nas redes sociais

• Timothée Chalamet surge como Bob Dylan nos bastidores de cinebiografia

• Knives Out 3 | Andrew Scott se junta ao elenco



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.