Wonka Wonka (O Vício - Cinema)

Timothée Chalamet, conhecido por seus papéis marcantes no cinema, surpreendeu ao participar ativamente da organização da campanha de marketing do filme Wonka. Segundo um produtor envolvido no projeto, o ator teve um papel fundamental na concepção e execução das estratégias para promover a produção.

