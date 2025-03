Todos os filmes de Quentin Tarantino do pior para o melhor Um dos cineastas mais autênticos de sua geração está completando 62 anos hoje (27) O post Todos os filmes de Quentin Tarantino do pior... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 09h25 (Atualizado em 27/03/2025 - 09h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

os-melhores-filmes-de-quentin-tarantino-aniversário

Marcado por criar grandes personagens em filmes repletos de violência estilizada, Quentin Tarantino é um dos cineastas mais autênticos de sua geração. Hoje (27), esse grande diretor e roteirista está completando 62 anos. Para celebrar a data, este artigo lista e comenta um pouco sobre seus filmes, do pior para o melhor. Obviamente, a lista é feita com base na opinião do autor. Confira:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Em vídeo, Alan Cumming celebra retorno como Noturno em Avengers: Doomsday

Blade | Filme do MCU terá Chad Stahelski na direção, diz jornalista

Homem-Aranha 4 | Com Camaleão como vilão central, surgem supostos detalhes do filme