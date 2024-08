Tom Cruise e o Novo Projeto do Diretor de Birdman: Tudo que Você Precisa Saber! O novo filme do diretor de Birdman, que conta com Tom Cruise no elenco, já definiu seu elenco completo; leia a sinopse para saber... O Vício|Do R7 23/08/2024 - 15h12 (Atualizado em 23/08/2024 - 15h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Retorno-de-Tom-Cruise-a-Top-Gun-Maverick

O novo filme do diretor de Birdman, que conta com Tom Cruise no elenco, já definiu seu elenco completo; leia a sinopse para saber mais sobre essa produção aguardada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Novo filme do diretor de Birdman, com Tom Cruise, define elenco completo; leia a sinopse

• Megalopolis, novo filme de Francis Ford Coppola, ganha data de estreia no Brasil

• Frozen 3 e 4 estão sendo feitos ao mesmo tempo