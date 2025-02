Tom Cruise já se prepara para seu próximo filme Ator está ocupado atualmente com a produção do diretor Alejandro G. Iñárritu O post Tom Cruise já se prepara para seu próximo filme... O Vício|Do R7 16/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 16/02/2025 - 12h25 ) twitter

Missão Impossível com Tom Cruise

Após um longo período focado na franquia de Missão: Impossível, Tom Cruise começou a trabalhar no próximo filme do diretor Alejandro G. Iñárritu (O Regresso), no Reino Unido.

