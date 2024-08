Tom Cruise pode retornar como Homem de Ferro em nova tentativa da Marvel De acordo com informações de insiders, a Marvel Studios está tentando novamente recrutar Tom Cruise como variante do Homem de Ferro... O Vício|Do R7 02/08/2024 - 09h03 (Atualizado em 02/08/2024 - 09h03 ) ‌



Homem de Ferro

De acordo com informações de insiders, a Marvel Studios está tentando novamente recrutar Tom Cruise como variante do Homem de Ferro. Essa possibilidade tem gerado grande expectativa entre os fãs do universo cinematográfico da Marvel.

