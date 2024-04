Tom Cruise surpreende com comercial do Super Bowl para Missão: Impossível

Tom Cruise, um dos maiores astros de Hollywood, surpreendeu os fãs ao revelar um novo comercial durante o Super Bowl para o tão aguardado filme Missão: Impossível. A franquia, que já conquistou milhões de espectadores em todo o mundo, promete mais uma vez levar os fãs à beira do assento com cenas de ação eletrizantes e uma trama cheia de reviravoltas.

Quer saber mais sobre o comercial e o que esperar do próximo filme de Missão: Impossível? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício.

Leia mais em Filmes - O Vício

