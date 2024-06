O Vício |Do R7

Tom Hardy revela nova imagem dos bastidores de Venom 3 Tom Hardy revelou uma nova imagem dos bastidores de Venom 3, aumentando a expectativa dos fãs para o lançamento do filme. A foto...

Alto contraste

A+

A-

Tom Hardy revela nova imagem dos bastidores de Venom 3

Tom Hardy revelou uma nova imagem dos bastidores de Venom 3, aumentando a expectativa dos fãs para o lançamento do filme. A foto compartilhada pelo ator mostra um pouco mais do que podemos esperar da próxima aventura do simbionte nas telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Venom 3 | Mais um trailer é classificado para o filme

• Paul Walter Hauser revela que hesitou a entrar no UCM

• Vingadores: Guerras Secretas | Ator desmente rumores sobre retorno dos Inumanos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.