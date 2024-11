Tom Holland deseja ser mentor de Miles Morales no MCU Ator relembrou o apoio que recebeu de Robert Downey Jr. e destacou que gostaria de fazer o mesmo por um jovem ator O post Homem-Aranha... O Vício|Do R7 17/10/2024 - 13h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 13h49 ) twitter

Tom Holland como Peter Parker ao lado de Miles Morales

O ator Tom Holland, que interpreta o Homem-Aranha no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), expressou seu desejo de se tornar o mentor do ator que interpretará Miles Morales em um futuro filme. Holland acredita que a introdução de Miles no MCU seria uma adição emocionante e que ele adoraria ajudar a guiar o novo personagem.

