Homem-Aranha com Tom Holland

O ator Tom Holland anunciou que fará um grande anúncio amanhã. Fãs do Homem-Aranha estão ansiosos para descobrir o que ele tem a revelar. Será uma nova sequência do filme? Uma participação especial em outro projeto? Fique por dentro de todas as novidades e saiba mais sobre o anúncio de Tom Holland consultando a matéria completa no Filmes - O Vício.

