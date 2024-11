Tom Holland revela segredo sobre Robert Downey Jr. no MCU Ex-Homem de Ferro agora será o Doutor Destino O post Tom Holland já sabia do retorno de Robert Downey Jr. ao MCU: “Foi difícil de esconder... O Vício|Do R7 17/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h49 ) twitter

Tom Holland, o intérprete do Homem-Aranha, revelou que já sabia do retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e admitiu que foi “difícil de esconder” essa informação. A revelação ocorreu durante uma entrevista recente, onde Holland compartilhou detalhes sobre como lidou com a pressão de manter esse segredo em meio a rumores e especulações.

