Trailer de A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan, será lançado em julho, diz site

Papéis de A Odisseia

O primeiro trailer de A Odisseia, novo épico dirigido por Christopher Nolan, deve ser lançado em julho, antes das sessões de Jurassic World: Recomeço, que estreia no dia 2. A informação é do site World of Reel e ainda não foi confirmada oficialmente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema para mais detalhes sobre este aguardado lançamento!

