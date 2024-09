Trailer de Sorria 2 promete emoções com Naomi Scott Estreia está agendada para 17 de outubro O post Sorria 2, com Naomi Scott, ganha trailer oficial apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 03/09/2024 - 10h22 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O aguardado filme "Sorria 2", que traz Naomi Scott no elenco, acaba de ganhar seu trailer oficial, aumentando a expectativa dos fãs do gênero terror. A sequência promete trazer novos sustos e reviravoltas, mantendo a essência que conquistou o público no primeiro filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Sorria 2, com Naomi Scott, ganha trailer oficial

• O Quarteto Fantástico | Elizabeth Olsen diz se deu algum conselho para Natasha Lyonne sobre o MCU

• Maria, com Angelina Jolie, tem aprovação no Rotten Tomatoes revelada