Completo fracasso de críticas, Atlas faz sucesso com público da Netflix. O filme que dividiu opiniões entre os críticos surpreendeu...

Trailer oficial de Atlas

Completo fracasso de críticas, Atlas faz sucesso com público da Netflix. O filme que dividiu opiniões entre os críticos surpreendeu ao conquistar o coração dos assinantes da Netflix. Com uma trama envolvente e atuações marcantes, Atlas se tornou um dos destaques da plataforma de streaming, atraindo cada vez mais espectadores. A reviravolta entre as críticas negativas e a popularidade na Netflix mostra como a recepção de uma obra pode ser subjetiva e variada.

