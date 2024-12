Trent Reznor e Atticus Ross confirmam novas colaborações com Luca Guadagnino Dupla conhecida por longa parceria com David Fincher seguirá trabalhando com o diretor italiano de Rivais e Sgt. Rock O post Trent... O Vício|Do R7 07/12/2024 - 10h49 (Atualizado em 07/12/2024 - 10h49 ) twitter

Trent Reznor e Atticus Ross confirmam novas colaborações com Luca Guadagnino

Integrantes do Nine Inch Nails, Trent Reznor e Atticus Ross tem uma longa história nos cinemas e são famosos pela colaboração de longa data com David Fincher. Agora, o diretor norte-americano não é único grande cliente dos compositores, pois eles estão firmando uma forte parceria com Luca Guadagnino, de Rivais (2024), Queer (2024) e do vindouro filme do Sgt. Rock da DC Studios.

Para saber mais sobre essa emocionante parceria e os projetos futuros, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

