Trilogia do Batman: Matt Reeves confirma planos para o futuro Diretor não planeja concluir a franquia no segundo filme O post Matt Reeves reafirma planos para trilogia do Batman apareceu primeiro...

O Vício|Do R7 12/09/2024 - 17h42 (Atualizado em 12/09/2024 - 17h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌