Tropas Estelares ganhará novo filme com diretor de Distrito 9

Filme de Tropas Estelares

De acordo com relatório exclusivo do The Hollywood Reporter, a Columbia Pictures começou a trabalhar em um novo filme da franquia Tropas Estelares, e contratou Neill Blomkamp (Distrito 9, Elysium) para dirigir e roteirizar.

