Tudo sobre DmC, o “reboot” de Devil May Cry Game foi desenvolvido pela Ninja Theory e lançado em 2013 O post Tudo sobre DmC, o “reboot” de Devil May Cry apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 19/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DmC: Devil May Cry foi um dos projetos mais ousados e controversos da Capcom. Ao entregar a franquia nas mãos da Ninja Theory, a produtora japonesa permitiu uma reinterpretação completa do universo criado anos antes — com novos visuais, origens modificadas e um mundo mais sombrio e crítico. O resultado foi um reboot que dividiu opiniões, mas que, com o tempo, conquistou seu próprio espaço entre os fãs.

Para saber mais sobre este capítulo alternativo da saga Devil May Cry, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Crítica | Pecadores

Superman | Warner e Bahia anunciam parceria para a divulgação do filme da DC Studios

Pecadores, de Ryan Coogler, recebe nota excelente no CinemaScore