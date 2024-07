Turma da Mônica: O Futuro do Cinema Brasileiro em Jogo Em uma declaração impactante, Mônica Souza afirmou que a "Turma da Mônica precisa do cinema para sair do Brasil". A fala da atriz... O Vício|Do R7 29/07/2024 - 23h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 23h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Turma da Mônica A Série

Em uma declaração impactante, Mônica Souza afirmou que a "Turma da Mônica precisa do cinema para sair do Brasil". A fala da atriz destaca a importância do cinema como uma plataforma para expandir o alcance e a influência dos personagens icônicos criados por Mauricio de Sousa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Turma da Mônica precisa do cinema para “sair do Brasil”, diz Mônica Souza

• Chico Bento | Mônica Sousa pode ter confirmado sequência para o live-action

• No Limite do Amanhã 2 | Doug Liman aborda dificuldades de desenvolvimento