Twisters: A expectativa para a grande abertura nos EUA Após ótima pré-estreia, o filme Twisters está gerando grande expectativa para sua abertura nos cinemas dos EUA. Com uma recepção... O Vício|Do R7 19/07/2024 - 17h43 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h43 ) ‌



Após ótima pré-estreia, o filme Twisters está gerando grande expectativa para sua abertura nos cinemas dos EUA. Com uma recepção positiva do público, a produção promete conquistar ainda mais espectadores com sua trama envolvente e efeitos especiais impressionantes.

