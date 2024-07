Twisters: A nova sensação do cinema Twisters recebeu recentemente o selo Fresh no Rotten Tomatoes, conquistando o público e críticos com sua trama envolvente e atuações...

Twisters recebeu recentemente o selo Fresh no Rotten Tomatoes, conquistando o público e críticos com sua trama envolvente e atuações marcantes. O filme promete ser uma das grandes surpresas do ano, cativando espectadores de todas as idades.

