Twisters: A nova sensação do cinema chega com ótima nota ao Metacritic Twisters é o mais recente sucesso do cinema, conquistando uma ótima nota no Metacritic. Glen Powell brilha no papel principal, cativando...

Glen Powell em Twisters

Twisters é o mais recente sucesso do cinema, conquistando uma ótima nota no Metacritic. Glen Powell brilha no papel principal, cativando o público com sua atuação envolvente. O filme promete ser uma das grandes surpresas desta temporada, atraindo a atenção de críticos e espectadores.

