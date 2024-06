O Vício |Do R7

Twisters | Novo filme promete agitar as bilheterias Twisters, o novo filme que está chegando aos cinemas, promete agitar as bilheterias com projeções positivas. Com uma trama envolvente...

Alto contraste

A+

A-

Trailer de Twisters

Twisters, o novo filme que está chegando aos cinemas, promete agitar as bilheterias com projeções positivas. Com uma trama envolvente e efeitos especiais de tirar o fôlego, a produção promete conquistar o público e se tornar um sucesso nas telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Twisters | Projeções de bilheteria são positivas

• O Senhor dos Anéis | A Caçada por Gollum pode trazer retorno de personagens

• Denis Villeneuve reage ao balde de pipoca de Deadpool & Wolverine: “O de Duna ainda é incomparável”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.