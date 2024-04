Twisters | Sequência do clássico ganha trailer oficial

Trailer de Twisters

Uma das sequências mais aguardadas dos últimos tempos acaba de ganhar seu trailer oficial. Twisters, continuação do clássico filme de ação, promete levar os fãs à loucura com cenas de tirar o fôlego e muita adrenalina. A prévia revela um pouco do que está por vir: desastres naturais, perseguições alucinantes e um elenco de peso.

Quer saber mais sobre essa emocionante sequência? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício e prepare-se para uma experiência cinematográfica inesquecível!

