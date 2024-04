Ultra Galaxy Fight: Heróis da Nova Geração - Uma aventura épica disponível no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

O Universo Ultra está de volta com uma nova e emocionante aventura! O aguardado Ultra Galaxy Fight: Heróis da Nova Geração foi disponibilizado no YouTube e promete encantar os fãs de todas as idades.

Leia a matérica completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Ultra Galaxy Fight: Heróis da Nova Geração é disponibilizado no YouTube

• Bassem Youssef revela ter perdido papel em Superman: Legacy

• Madame Teia | Diretora justifica ausência de cena pós-créditos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.