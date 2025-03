Um Filme Minecraft | Pré-venda de ingressos quebra recorde de 2025 nos EUA Estreia nos cinemas brasileiros acontece em 3 de abril O post Um Filme Minecraft | Pré-venda de ingressos quebra recorde de 2025 nos... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h26 ) twitter

Um Filme Minecraft | Pôster inédito destaca Jack Black como Steve

A pré-venda de ingressos de Um Filme Minecraft se tornou a maior de 2025 para um filme com classificação indicativa PG (algo como um equivalente a proibido para menores de 10 anos no Brasil) no site norte-americano Fandango.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre o filme!

