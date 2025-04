Um Filme Minecraft ultrapassa 1 milhão de espectadores no Brasil Adaptação live-action já é considerada um sucesso global O post Um Filme Minecraft ultrapassa 1 milhão de espectadores no Brasil apareceu... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um Filme Minecraft espectadores Brasil

Superando todas as projeções em sua estreia no último fim de semana, Um Filme Minecraft já ultrapassa a incrível marca de 1 milhão de espectadores no Brasil.

Não perca a chance de saber mais sobre esse fenômeno cinematográfico! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Produtor de Um Filme Minecraft revela desafios com efeitos visuais após críticas

Elenco de Thunderbolts* reagem aos seus anúncios em Avengers: Doomsday

Jurassic World: Recomeço destaca dinossauros ameaçadores em prévia inédita