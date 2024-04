Alto contraste

A+

A-

Um Lugar Silencioso: Dia Um Um Lugar Silencioso: Dia Um (O Vício - Cinema)

Um Lugar Silencioso: Dia Um, o tão aguardado derivado do sucesso de 2018, ganhou imagens oficiais. O filme, dirigido por Jeff Nichols, explora os primeiros dias do apocalipse sonoro e promete trazer ainda mais suspense e tensão para os fãs da franquia. Saiba mais sobre o filme e confira as imagens completas consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.