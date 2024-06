O Vício |Do R7

Um Lugar Silencioso: Dia Um conquista selo Fresh no Rotten Tomatoes Um Lugar Silencioso: Dia Um recebeu o selo Fresh no Rotten Tomatoes, o que indica uma ótima recepção por parte da crítica especializada...

Um Lugar Silencioso: Dia Um recebeu o selo Fresh no Rotten Tomatoes, o que indica uma ótima recepção por parte da crítica especializada. O filme conquistou o público com sua atmosfera tensa e a atuação impecável do elenco.

