Um Maluco no Golfe: Novidades sobre a sequência aguardada

Um Maluco no Golfe ganhará sequência, diz ator. O filme que conquistou o público com sua comédia e personagens icônicos está prestes a ganhar uma continuação. A notícia foi divulgada recentemente e já está deixando os fãs ansiosos para saber mais detalhes sobre o que está por vir. Além disso, a expectativa é alta para ver como a história irá se desenrolar e se manterá o mesmo nível de humor e diversão do primeiro filme.

