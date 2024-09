Um novo capítulo para Onze Homens e Um Segredo Reviver a franquia é um interesse antigo da Warner Bros. O post Onze Homens e Um Segredo ganhará novo filme com George Clooney e Brad... O Vício|Do R7 05/09/2024 - 18h44 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h44 ) ‌



De acordo com o Deadline, um novo filme da franquia Onze Homens e Um Segredo está em desenvolvimento, com as voltas de George Clooney e Brad Pitt.

‌



