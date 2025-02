Um Pequeno Favor 2 ganha data de estreia no Prime Video Blake Lively e Anna Kendrick retornam O post Um Pequeno Favor 2 ganha data de estreia no Prime Video apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 04/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 04/02/2025 - 18h08 ) twitter

Um Pequeno Favor na Amazon

Instantes após ter sido anunciado que a primeira exibição ao público acontecerá no Festival South by Southwest (SXSW), em 7 de março, Another Simple Favor (Outro Pequeno Favor, em tradução livre) recebeu uma data de estreia no Prime Video.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

