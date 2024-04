Variantes de Deadpool e Wolverine reveladas em imagens inéditas Deadpool & Wolverine estão de volta com variantes surpreendentes! As imagens inéditas revelam novas versões dos anti-heróis que...

Deadpool & Wolverine estão de volta com variantes surpreendentes! As imagens inéditas revelam novas versões dos anti-heróis que prometem agitar o universo dos quadrinhos. As mudanças nos trajes e características dos personagens têm deixado os fãs ansiosos para descobrir mais detalhes sobre essas novas versões.

