Veja Anya Taylor-Joy com visual final de Furiosa em imagens inéditas

Anya Taylor-Joy com visual final de Furiosa

Anya Taylor-Joy, a atriz que interpreta Furiosa, surge com seu visual final em imagens inéditas. As fotos revelam detalhes do figurino e caracterização da personagem, deixando os fãs ainda mais ansiosos para a estreia do filme.

