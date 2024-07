O Vício |Do R7

Vencedores do Kids' Choice Awards 2024 são anunciados

Vencedores Kids Choice Awards

Os vencedores do Kids' Choice Awards 2024 foram anunciados em uma cerimônia cheia de surpresas e emoções. O evento, que premia os favoritos do público mirim, contou com a presença de diversas celebridades e artistas renomados.

