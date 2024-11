Venom 3: A Última Rodada lidera bilheteira nos EUA pelo 3º fim de semana consecutivo Venom 3: A Última Rodada lidera bilheteira nos EUA pelo 3º fim de semana consecutivo O Vício|Do R7 11/11/2024 - 18h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h11 ) twitter

Venom 3: A Última Rodada

Arrecadando mais US$ 16 milhões, Venom 3: A Última Rodada liderou a bilheteira nos Estados Unidos pelo terceiro fim de semana consecutivo. Embora inicialmente tenha apresentado um desempenho abaixo do esperado em território norte-americano, o filme acabou se beneficiando do fato de que poucos grandes lançamentos chegaram aos cinemas nas últimas semanas.

