Venom 3: orçamento recorde revela investimento surpreendente Filme pode arrecadar US$ 150 milhões na abertura global O post Orçamento de Venom 3 é revelado (e é o maior da franquia) apareceu primeiro... O Vício|Do R7 22/10/2024 - 17h30 (Atualizado em 22/10/2024 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Orçamento de Venom

Com estimativas de que a abertura global deve superar US$ 150 milhões, Venom 3: A Última Rodada teve seu orçamento revelado, e assim como as especulações apontavam, se trata do maior da franquia até então.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Orçamento de Venom 3 é revelado (e é o maior da franquia)

• Venom 3: A Última Rodada deve superar US$ 150 milhões em abertura global

• Duna: Parte 2 | Trilha sonora de Hans Zimmer não será elegível ao Oscar 2025



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.