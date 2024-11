Venom 3 pode decepcionar nas bilheteiras dos EUA Filme introduzirá Knull, O Deus dos Simbiontes O post Venom 3 terá menor abertura da franquia nos EUA, aponta projeção apareceu primeiro... O Vício|Do R7 14/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeção de Venom

De acordo com relatório do Deadline, Venom 3: A Última Rodada pode registrar a menor abertura da franquia nos Estados Unidos, arrecadando US$ 70 milhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Venom 3 terá menor abertura da franquia nos EUA, aponta projeção

• Capitão América 4 | Harrison Ford se abre sobre o desafio de entrar para o MCU

• Coringa 2 chegará em mídia digital menos de um mês após a estreia nos cinemas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.