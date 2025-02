Versão estendida de Nosferatu adiciona apenas 4 minutos Versão estendida já está disponível em mídia digital nos Estados Unidos O post Versão estendida de Nosferatu adiciona apenas 4 minutos... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 13h09 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h09 ) twitter

Remake Nosferatu duração

Fãs ansiosos pela versão estendida do remake de Nosferatu podem se surpreender com a pequena diferença em relação à versão original. A informação que circula é que a versão estendida, já disponível em mídia digital nos Estados Unidos, adiciona apenas 4 minutos à duração total do filme.

Para mais detalhes sobre essa surpreendente adição, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

