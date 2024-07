Vingadores 5: Novidades sobre o novo título e ausência de Kang De acordo com informações recentes, o aguardado Vingadores 5 terá uma mudança significativa em seu título e não contará mais com... O Vício|Do R7 17/07/2024 - 18h01 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h01 ) ‌



Jonathan Majors caracterizado como Kang, da Marvel

De acordo com informações recentes, o aguardado Vingadores 5 terá uma mudança significativa em seu título e não contará mais com a presença do vilão Kang. Essa decisão tem gerado diversas especulações entre os fãs do universo cinematográfico da Marvel.

