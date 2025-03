Vingadores | Irmãos Russo querem “trazer a narrativa focada de volta” ao MCU Diretores dizem que universo compartilhado ficou "grande demais" O post Vingadores | Irmãos Russo querem “trazer a narrativa focada... O Vício|Do R7 16/03/2025 - 17h05 (Atualizado em 16/03/2025 - 17h05 ) twitter

Vingadores dos Irmãos Russo

Os Irmãos Russo, em entrevista ao The Times, expressaram o desejo de "trazer a narrativa focada de volta" ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) com os próximos filmes de Vingadores, Avengers: Doomsday (Vingadores 5) e Vingadores: Guerras Secretas.

Para saber mais sobre as novidades do MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

