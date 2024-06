Vingadores | Novos filmes terão Capitã Carter e outra heroína de What If…?, diz insider De acordo com um insider, os próximos filmes dos Vingadores contarão com a presença da Capitã Carter e outra heroína de What If...?...

Hayley Atwell no Doutor Estranho

De acordo com um insider, os próximos filmes dos Vingadores contarão com a presença da Capitã Carter e outra heroína de What If...? prometendo muita ação e emoção para os fãs do universo cinematográfico da Marvel.

