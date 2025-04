Vingadores: Ultimato | Próxima Meia-Noite não retornou por discordância salarial de atriz Participação da atriz se limitou a Vingadores: Guerra Infinita O post Vingadores: Ultimato | Próxima Meia-Noite não retornou por discordância... O Vício|Do R7 02/04/2025 - 13h32 (Atualizado em 02/04/2025 - 13h32 ) twitter

Carrie Coon, conhecida por seus papéis em séries da HBO como The Leftovers, The Gilded Age e The White Lotus, teve uma breve passagem pelo Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) como Próxima Meia-Noite em Vingadores: Guerra Infinita (2018). No entanto, ela não retornou para Vingadores: Ultimato (2019), e seu marido, o ator e dramaturgo Tracy Letts, revelou o motivo em entrevista ao podcast The Big Picture.

Para saber mais sobre essa polêmica e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

