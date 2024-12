Virgem Maria chega ao catálogo da Netflix Contando a história da mãe de Jesus O post Virgem Maria chega ao catálogo da Netflix apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 06/12/2024 - 11h29 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h29 ) twitter

Virgem Maria

A Netflix anunciou hoje a estreia do filme Virgem Maria, com Anthony Hopkins no papel do Rei Herodes.

Para saber mais sobre essa emocionante história e a perspectiva única de Maria, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

