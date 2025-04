Visual de Pedro Pascal na Star Wars Celebration viraliza e gera discussões nas redes Durante a última madrugada, Pedro Pascal esteve no palco da Star Wars Celebration para falar do filme The Mandalorian Grogu O post... O Vício|Do R7 18/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 14h06 ) twitter

Pedro Pascal com armadura de The Mandalorian

Durante a última madrugada, Pedro Pascal esteve no palco da Star Wars Celebration para falar do filme The Mandalorian & Grogu, que chegará aos cinemas em 2026. Entretanto, um ponto acabou chamando mais a atenção dos internautas: a roupa que o ator estava usando. Ao aparecer com uma camisa de botão, bermuda e botas gigantes, a internet não perdoou e a discussão rapidamente viralizou:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício para mais detalhes sobre a repercussão do visual de Pedro Pascal!

