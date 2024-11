Warner Bros. respeita a visão de Bong Joon Ho em Mickey 17 Diretor admite que houveram alguns "atritos" durante a pós-produção O post Mickey 17 | Warner não interferiu no corte final do filme... O Vício|Do R7 18/10/2024 - 09h29 (Atualizado em 18/10/2024 - 09h29 ) twitter

Mickey 17 corte final

Depois de rumores afirmarem que a Warner Bros. estaria interferindo no corte final de Bong Joon Ho para Mickey 17, diretor desmente interferência do estúdio em versão para os cinemas do filme.

‌



