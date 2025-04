Warner lança site para divulgar Weapons e sugere conexão com Noites Brutais Trailer oficial deve ser lançado nos próximos dias O post Warner lança site para divulgar Weapons e sugere conexão com Noites Brutais... O Vício|Do R7 14/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 18h26 ) twitter

Warner lança site para divulgar Weapons e sugere conexão com Noites Brutais

A Warner Bros. Discovery está investindo pesado no marketing de Weapons (2025), e, seguindo a estratégia de Batman (2022), criou um site misterioso para o filme.

Para saber mais sobre esse intrigante mistério e as conexões com Noites Brutais, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

